Le prolongement du Tram T13 va-t-il engendrer du bruit ou des vibrations ?

En ville, le tramway circulera à la même vitesse que les voitures, voire moins pour anticiper certains passages, c’est le cas par exemple de la zone avant le virage permettant de s'insérer sur l'avenue de Versailles. À cette vitesse, l'impact acoustique est limité et ne dépassera pas celui des voitures qui y circulent déjà.

La technologie du tram-train choisie permet de réduire le bruit et les vibrations. De plus, lorsque le tramway passe à moins de 7 mètres d’un bâtiment, il roulera sur une dalle spéciale appelée « dalle flottante » qui absorbe les vibrations pour limiter les nuisances.

Des études acoustiques et vibratoires ont été réalisées lors de la conception du projet et seront reproduites une fois le tramway en service, permettant d'ajuster le dispositif si nécessaire. A titre indicatif, ces études ont été menées sur la phase 1 du Tram T13 en service permettant de confirmer qu'avec la technologie utilisée (la même que pour le prolongement), le seuil de bruit moyen réglementaire - 63 décibels uniquement lors du passage du tramway, correspondant au bruit d'un lave-vaisselle ou d'un conversation normale - n'est pas dépassé.