Quels sont les travaux effectués sur les ponts en forêt pour enjamber l’ancienne Grande ceinture ?

Les travaux concernent deux ponts en forêt de Saint-Germain-en-Laye : dans un premier temps, celui de la Mare aux Bœufs, puis, celui des Volières. Il s’agit de retirer les infrastructures vieillissantes existantes pour les remplacer par de nouvelles. En plus de permettre la traversée de la voie ferrée aux piétons, cyclistes et golfeurs, les nouveaux ouvrages comporteront des passages pour la grande faune.

Les deux ponts ne seront jamais fermés au même moment, vous permettant de toujours pouvoir traverser à un endroit ou l'autre. Les opérations sur le pont de la Mare aux Bœufs ont lieu jusqu'en janvier 2026, puis ce sera au tour de celui des Volières, à compter de février 2026.