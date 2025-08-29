Pourquoi retirer les ponts-rails à Poissy ? Et que faites-vous des matériaux ?

Deux ponts-rails sont retirés dans Poissy : celui qui surplombe l’avenue Fernand Lefebvre et celui au-dessus de l’avenue de Versailles.

En effet, l’ancienne Grande ceinture ferroviaire ne pourra plus être utilisée dans Poissy puisqu’elle sera utilisée de part et d’autre par le prolongement du Tram T13. Ainsi, les ponts-rails qui la soutenaient ont été retirés, avec pour objectifs :

- D’ouvrir la perspective sur les deux avenues

- De libérer de l’espace pour certains aménagements (un petit parking destiné à la maintenance du tram en forêt pour le pont-rail de l’avenue Lefebvre)

- D’économiser l’entretien d’ouvrages devenus obsolètes

Il s’agit d’une solution à la fois plus économique et plus harmonieuse pour l’environnement urbain.

Concernant les matériaux, et afin de préserver la mémoire historique de l'entrée de la ville, les pierres du pont sont récupérées et réemployées pour réaliser les clôtures des zones réaménagées. Les parties métalliques, elles, partent en centre de traitement et partiront ensuite en centre de recyclage spécialisé pour la ferraille.