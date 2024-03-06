Y aura-t-il moins de places de stationnement, en particulier à Poissy, avec la mise en service du prolongement du tram 13 ?

Les impacts du projet de prolongement du tram T13 sur le stationnement privé, en lien avec une résidence ou une activité commerciale, seront compensés par la création de nouvelles places ou par une indemnisation en cas de suppression de places sans possibilité de restitution satisfaisante.

La restitution des places de stationnement publiques impactées par le projet n’est, en revanche, pas obligatoire. Toutefois, leur suppression sans compensation peut induire une gêne importante pour les riverains, habitants, travailleurs et commerçants. Des solutions de remplacement sont donc recherchées, en concertation étroite avec les villes et les collectivités concernées.