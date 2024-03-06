À quoi servira le centre de maintenance urbain à Poissy ?

Un centre de maintenance urbain (CdMU) sera créé à Poissy, dans le quartier Saint-Sébastien, lors de la réalisation du prolongement du Tram T13. Le CdMU sera utilisé pour l’entretien des infrastructures de type tramway, c’est-à-dire les rails et les équipements situés le long du tracé en milieu urbain. Sa localisation proche de la ligne de tram permettra d’assurer des interventions rapides en cas de panne. En savoir plus sur le centre de maintenance urbain.