Sera-t-il possible de faire directement le trajet d’Achères-Ville RER à Saint-Germain-en-Laye RER ?

Non, le trajet entre Achères-Ville RER et Saint-Germain-en-Laye RER ne sera pas direct. Pour aller de l’une à l’autre de ces deux stations, il faudra faire un changement à Lisière-Pereire. Tout comme d’autres moyens de transport existants tels que le métro 13 ou encore la plupart des RER comme la ligne A, le prolongement du Tram T13 implique la création d’une fourche.

Autrement dit, au départ de Saint-Cyr, il existera deux terminus : Saint-Germain-en-Laye RER et Achères-Ville RER avec une fourche après l'arrêt Lisière Pereire.

Dans cette logique, si vous vous trouvez à Achères-Ville RER et que vous souhaitez vous rendre à Saint-Germain-en-Laye RER, il vous faudra prendre un tram direction Saint-Cyr, vous arrêter à Lisière-Pereire puis reprendre un tram direction St-Germain-en-Laye RER.

En heure de pointe, les tramways circuleront toutes les 10 minutes.

Pour tout savoir sur le tracé du projet, vous pouvez consulter l'onglet dédiée sur le site internet : https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/tram-t13-prolongement/parcourir-le-trace