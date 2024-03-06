Quelles correspondances assure le prolongement du Tram T13 avec les autres lignes de transport ?

Le tracé du prolongement du Tram T13 entre Saint-Germain-en-Laye et Achères a été conçu pour optimiser le réseau de transports en commun dans les Yvelines et faciliter les déplacements des habitants et usagers. Des correspondances seront ainsi assurées avec :

en gare de Poissy RER. Le prolongement de ligne E de Paris à Mantes-la-Jolie, via Poissy, sera mise en service en 2024 et remplacera l’actuel Transilien J ; le Transilien L en gare d’Achères-Ville RER.

Sur le tronçon Saint-Cyr-l’École > Saint-Germain-en-Laye, le tram T13 proposera également des correspondances avec le RER C, la ligne L et les Transiliens N et U.