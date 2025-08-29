Pourquoi remplacer le Saut-de-mouton en forêt ?

L’infrastructure existante est vieillissante car non utilisée depuis longtemps. Pour des raisons de sécurité, il est donc nécessaire de remplacer une partie de l’ouvrage du Saut-de-Mouton, qui permettra au Tram de traverser les voies du réseau ferré national.

Ce saut-de-mouton nécessitera un passage en voie unique du futur prolongement du Tramway T13.

Concrètement, une seule partie du saut-de-mouton est remplacée, l'autre partie reste d'origine car capable de supporter le futur prolongement. Pour limiter les impacts sur la forêt, le choix a été fait de rester sur un fonctionnement en voie unique.

Le saut-de-mouton se situe en limite de forêt protégée, afin d'impacter le moins possible les sols dans cette zone.