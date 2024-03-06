Quel sera l’impact du futur chantier sur l’environnement ?

Pour aller plus loin dans la logique environnementale, les maîtres d’ouvrage du projet de prolongement du tram T13 affichent une démarche environnementale ambitieuse et volontariste. L’objectif est d’intégrer la prise en compte des impacts du projet sur son environnement à tous les niveaux, que ce soit lors des premières réflexions jusqu’à l’exploitation de la ligne en passant par les phases de travaux.

Plusieurs engagements ont déjà été pris. En ce qui concerne le chantier, il sera conduit selon une démarche écoresponsable puisque les entreprises en charge devront respecter plusieurs obligations afin de mener un chantier impactant le moins possible l’environnement. Ainsi, les nuisances devront être réduites et les risques limités. Par exemple, les normes de bruit et de vibration devront être respectées, les arbres à proximité devront être protégés ainsi que les eaux et les sols.