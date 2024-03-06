Quel est le planning du projet ? 

Afin de mener à bien le projet de prolongement du Tram T13, plusieurs phases d’études ont déjà eu lieu.

Entre 2013 et 2014, des études de faisabilité et une enquête publique initiale ont été menées pour évaluer l’opportunité du projet.

ont été menées pour évaluer l’opportunité du projet. De 2014 à 2018, des études de variante du tracé par Poissy, une enquête publique complémentaire et une déclaration d’utilité publique ont été effectuées.

par Poissy, une ont été effectuées. Les études d’avant-projet et de projet ainsi que les acquisitions foncières ont eu lieu depuis 2019 et sont en train de se terminer.

ainsi que les ont eu lieu depuis 2019 et sont en train de se terminer. Depuis 2021 et ce jusqu’en 2026, des travaux concessionnaires visant à dévoyer les réseaux existants sont en cours.

visant à dévoyer les réseaux existants sont en cours. A partir de 2024, les travaux préparatoires débuteront, puis les travaux d’infrastructure à compter de 2025. L’objectif ? Parvenir à des essais, des marches à blancs et une mise en service en 2028.