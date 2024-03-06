ProlongementSaint-Germain > Achères
Quel est le planning du projet ?
Publié le
Afin de mener à bien le projet de prolongement du Tram T13, plusieurs phases d’études ont déjà eu lieu.
- Entre 2013 et 2014, des études de faisabilité et une enquête publique initiale ont été menées pour évaluer l’opportunité du projet.
- De 2014 à 2018, des études de variante du tracé par Poissy, une enquête publique complémentaire et une déclaration d’utilité publique ont été effectuées.
- Les études d’avant-projet et de projet ainsi que les acquisitions foncières ont eu lieu depuis 2019 et sont en train de se terminer.
- Depuis 2021 et ce jusqu’en 2026, des travaux concessionnaires visant à dévoyer les réseaux existants sont en cours.
- A partir de 2024, les travaux préparatoires débuteront, puis les travaux d’infrastructure à compter de 2025. L’objectif ? Parvenir à des essais, des marches à blancs et une mise en service en 2028.