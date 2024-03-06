Que deviendront les lignes de bus existantes ?

Dans le cadre de la mise en service du prolongement du tram T13, le réseau de bus actuel sera réorganisé de sorte à :

Optimiser la desserte en bus ;

en bus ; Favoriser le rabattement vers le tram et les autres modes de transport ;

et les autres modes de transport ; Limiter les doublons sur un même parcours ;

sur un même parcours ; Réduire les temps de parcours ;

; Faciliter les correspondances ;

; Améliorer le service apporté aux usagers ;

apporté aux usagers ; Mettre en cohérence les transports en commun à l’échelle du territoire.

Cette réorganisation fait l’objet d’une réflexion approfondie, en lien notamment avec le projet de réaménagement de la gare de Poissy. Elle sera effective à la mise en service du prolongement du tram T13 prolongement entre Saint-Germain-en-Laye et Achères.