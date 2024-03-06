ProlongementSaint-Germain > Achères
Que deviendront les lignes de bus existantes ?
Dans le cadre de la mise en service du prolongement du tram T13, le réseau de bus actuel sera réorganisé de sorte à :
- Optimiser la desserte en bus ;
- Favoriser le rabattement vers le tram et les autres modes de transport ;
- Limiter les doublons sur un même parcours ;
- Réduire les temps de parcours ;
- Faciliter les correspondances ;
- Améliorer le service apporté aux usagers ;
- Mettre en cohérence les transports en commun à l’échelle du territoire.
Cette réorganisation fait l’objet d’une réflexion approfondie, en lien notamment avec le projet de réaménagement de la gare de Poissy. Elle sera effective à la mise en service du prolongement du tram T13 prolongement entre Saint-Germain-en-Laye et Achères.