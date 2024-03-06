Tram

Que deviendront les lignes de bus existantes ?

Dans le cadre de la mise en service du prolongement du tram T13, le réseau de bus actuel sera réorganisé de sorte à :

  • Optimiser la desserte en bus ;
  • Favoriser le rabattement vers le tram et les autres modes de transport ;
  • Limiter les doublons sur un même parcours ;
  • Réduire les temps de parcours ;
  • Faciliter les correspondances ;
  • Améliorer le service apporté aux usagers ;
  • Mettre en cohérence les transports en commun à l’échelle du territoire.

Cette réorganisation fait l’objet d’une réflexion approfondie, en lien notamment avec le projet de réaménagement de la gare de Poissy. Elle sera effective à la mise en service du prolongement du tram T13 prolongement entre Saint-Germain-en-Laye et Achères.