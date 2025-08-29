Où se situeront les deux stations proches des gares RER ?

Le tramway sera interconnecté à des gares RER et Transilien à deux stations : Poissy-RER et Achères-Ville RER.

La station Poissy RER se situera sur le boulevard Gambetta, entre le carrefour de l'Europe et le croisement avec le boulevard de la Paix. Le trajet à pied entre la future station de tram et la gare RER sera d'environ 200 mètres soit 3 minutes à pied.

L’éloignement de la station et du RER sera assez similaire à ce qui existe à Saint-Germain-en-Laye, à l'exception près que le cheminement se fera dans la rue et non avec un passage souterrain.

Concernant la station Achères-Ville RER, les quais du tram seront situés à environ 100 mètres à pied de la Gare RER, le long de l'avenue de Conflans et de l’autre côté de la rue Camille Jenatzy qu’il faudra traverser.