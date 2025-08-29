Pourquoi n’y a-t-il pas de station prévue au niveau du Technoparc ?

Le projet de Tram T13 se comportera les 4 stations suivantes : Poissy Gambetta, Poissy RER, Poissy ZAC et Achères-Ville RER (les noms des stations sont provisoires). Aucune station n’est prévue aux abords du Technoparc et du quartier Chêne Feuillu d’Achères pour plusieurs raisons :

-Les contraintes environnementales : La zone est classée en « forêt de protection », limitant les interventions humaines. Cette classification, établie après la déclaration publique du projet T13 Phase 2, prend en compte la configuration actuelle du tram.

- Une infrastructure ferroviaire inadaptée : Le tracé est prévu en voie unique aux abords du quartier Chêne Feuillu, un arrêt nécessiterait un passage en double voie, entraînant un défrichement plus important.

- La nécessite d'aménager des accès : Ajouter cet arrêt nécessiterait d’aménager des rampes d’accès, ascenseurs et escaliers mécaniques avec une emprise au sol importante du fait de la différence de hauteur importante entre la route des Loges et la station. A cela aurait dû s’ajouter la création d’espaces de stationnement et d’un accès bus, augmentant l’impact sur la forêt protégée.

- Des conséquences sur l’exploitation : La modification du plan de voie impacterait les grilles horaires, allongeant le stationnement aux arrêts ou réduisant la fréquence en heures de pointes.

Deux alternatives sont envisagées : la restructuration du réseau de bus sera effectuée 2 ans avant la mise en service en concertation avec les villes afin de faire bénéficier les habitants non-desservis par le tram d’une meilleure desserte de bus. Des aménagements cyclables pourraient également être réalisés, sous la responsabilité des collectivités territoriales avec le soutient d’Île-de-France Mobilités.