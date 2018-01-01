Quel titre de transport utiliser en Île-de-France ?

Vous résidez ou travaillez en Île-de-France, plusieurs titres de transport vous sont proposés en fonction de votre profil et de vos habitudes de voyage. Des forfaits Navigo et tickets sont disponibles pour vous permettre de voyager sur l’ensemble du réseau d’Île-de-France.

Que vous soyez un voyageur permanent ou occasionnel de passage pour un voyage professionnel ou touriste en vacances pour découvrir l’Île-de-France, plusieurs solutions existent en fonction de vos déplacements.