Réflexion sur la politique tarifaire en Île-de-France
Problématiques abordées dans les interventions des participants
- Panorama des théories économiques de la tarification et analyse de l’effet de la mesure tarif unique sur la structure des ventes de titres (Note des économistes)
- Présentation des effets du tarif unique sur les recettes tarifaires du STIF (Note sur l’impact du tarif unique)
- Présentation des enjeux du budget du STIF face à la baisse des recettes enregistrées (Note budget STIF)
- Support de la présentation réalisée par les économistes (Présentation des économistes)
- Préconisations de la FNAUT d’Île-de-France afin de rééquilibrer les finances du STIF (Présentation AUT)
- Point de vue de l’UTP sur le modèle tarifaire francilien (Présentation UTP)
Autres éléments contextuels
Combien coûte un forfait mensuel de transport dans les grandes villes d'Europe ?
Combien coût un forfait mensuel de transport dans les grandes villes d'Europe ? Londres 415€ : Superficie du territoire : 8600 Kilomètre carré, 18 lignes de métro, 4 lignes de tram, 673 lignes de bus, 25 lignes de train. Berlin 191€ : Superficie du territoire : 30 546 Kilomètre carré, 10 lignes de métro, 44 lignes de tram, 934 lignes de bus, 55 lignes de train. île-de-France 73€ : Superficie du territoire : 12 000 Kilomètre carré, 14 lignes de métro, 8 lignes de tram, 1519 lignes de bus, 13 lignes de train. Lyon 79,40€ : Superficie du territoire : 613 Kilomètre carré, 4 lignes de métro, 6 lignes de tram, 135 lignes de bus, 7 lignes de train. Barcelon 150€ : Superficie du territoire : 3239 Kilomètre carré, 11 lignes de métro, 6 lignes de tram, 683 lignes de bus, 11 lignes de train. Turin 56,50 € : Superficie du territoire : 838 Kilomètre carré, 1 lignes de métro, 10 lignes de tram, 151 lignes de bus, 7 lignes de train. Madrid 131,80€ : Superficie du territoire : 8028 Kilomètre carré, 13 lignes de métro, 4 lignes de tram, 670 lignes de bus, 9 lignes de train.
Source : EMTA et sites internet des autorités organisatrices des transports concernées, les chiffres correspondent aux transports en commun accessibles avec l'abonnement mentionné.
La participation des voyageurs au coût de fonctionnement des transports en Île-de-France
La participation des voyageurs aux coût de fonctionnement des transports en île-de-France. Le coût de fonctionnement des trains, métros, trams et bus en île-de-France chaque année est d'environ 10 milliards d'euros estimation 2016 dont 72% sont financés par le employeurs, les collectivités et d'autres recettes. Et 28% sont financés par les voyageurs via l'achat de forfait navigo et tickets. 28% de part payée par les voyageurs depuis 2013.
Coût du tarif unique. Depuis le 1er septembre 2015, le forfait Navigo est passé au tarif unique de 70 euros/mois
Depuis le 1er septembre 2015, le forfait Navigo est passé au tarif unique de 70 euros par mois. Le coût de cette mesure est 450 millions d'euros chaque année et n'a été que partiellement financé. 150 millions d'euros proviennent de l'augmentation d'une taxe payée par les employeurs (versement transport). Il reste 300 millions d'euros dont le financement n'a pas été prévu par l'ancienne majorité régionale.
Utiliser les transports en commun pour aller travailler : la solution la + économique
Utiliser les transports en commun pour aller travailler : la solution le plus économique. Se déplacer en voiture 400€ par mois, véhicule entretien carburant, parking assurance,..Se déplacer en voiture plus transports en commun 73€ par mois carte navigo plus 100€ véhicule, entretien, carburant, parking, assurance...ce qui fait 173 euros par mois. Se déplacer en vélo plus transports en commun 73€ par mois carte navigo plus 35€ par mois ce qui 108 € par mois. Sur un trajet moyen de 25 kilomètre.
Avec votre forfait Navigo, vous pouvez vous déplacer sur l’un des réseaux les plus importants du monde !
Avec votre forfait Navigo, vous pouvez vous déplacer sur l'un des réseaux les plus importants du monde ! 1500 lignes de bus, 13 lignes de train, 14 lignes de métro plus 4 nouvelles lignes en 2030, 8 lignes de tram plus 5 nouvelles lignes en 2022. Et aussi, un réseau qui évolue et s'adapte à vos besoins ! Quelques exemples : 700 rames de train renouvelées en 2021 et 100% de rames de métros neuves sur les lignes 1 2 5 et 9 en 2016 pour ameliorer vos déplacements et votre confort. 1400 bus propres (hybride, GNV, electrique mis en service en 2016) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 100 espaces Véligo pour garder votre vélo à l'abris. 100% des gares et stations équipées en vidéo-protection en 2016.
Les coûts supplémentaires liés aux nouvelles lignes
Coûts supplémentaires liés aux nouvelles lignes à l'horizon 2030 votre réseau de transport se développe. Création de nouvelles lignes de Métrp et de Tram. Prolongement de lignes existantes. La mise en service de ces nouvelles lignes génère des coûts supplémentaires pour le fonctionnement des lignes et l'achat de nouvelles rames. Plus de 1,2 milliards d'euros pour le fonctionnement des nouvelles lignes chaque année. Plus de 18,3 milliards d'euros pour l'achat de nouvelles rames, plus de 8,4 milliards d'euros entre 2016 et 2022 et plus de 9,9 milliards d'euros entre 2022 et 2030. Par exemple le coût de fonctionnement d'une ligne de métro est de 100 millions d'euros par ans et augmente chaque année. Par exemple : Pour le Tram 3a et 3b 46 nouvelles rames ont été nécessaires. Elles ont coûté chacune 3 millions d'euros, soit un total de 138 millions d'euros.