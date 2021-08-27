Rentrée 2021 : on vous dépose ?

Avec 5 lignes de RER et 8 lignes de train sur 903 kilomètres de voies, 14 lignes de métro et 5 de plus en construction, 10 lignes de tram et bientôt 4 supplémentaires, 10 500 bus en circulation chaque jour, de nombreux projets en cours de développement… et 100 000 personnes qui travaillent chaque jour pour faire fonctionner vos transports en commun…

Pas de doute : nous bénéficions en Île-de-France de l’un des réseaux de transports les plus denses au monde !

Un réseau qui vous emmène, chaque jour, là où vous voulez, pour faire ce que vous voulez !

On vous dépose ?