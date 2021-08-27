Rentrée 2021 : on vous dépose ?
Avec 5 lignes de RER et 8 lignes de train sur 903 kilomètres de voies, 14 lignes de métro et 5 de plus en construction, 10 lignes de tram et bientôt 4 supplémentaires, 10 500 bus en circulation chaque jour, de nombreux projets en cours de développement… et 100 000 personnes qui travaillent chaque jour pour faire fonctionner vos transports en commun…
Pas de doute : nous bénéficions en Île-de-France de l’un des réseaux de transports les plus denses au monde !
Un réseau qui vous emmène, chaque jour, là où vous voulez, pour faire ce que vous voulez !
On vous dépose ?
Besoin de nature ?
Avec 4 parcs naturels régionaux, 50 forêts, 12 réserves naturelles, 8342 km de cours d’eau et canaux, 7510 km de chemins de randonnée et environ 30 000 mares : vous reprendrez bien une petite pause de nature en Île-de-France ?
Pour s’inspirer et se balader, rêver et s’aérer à portée de passe Navigo :
- Hapi (application mobile)
L'appel de la culture ?
1250 musées, 3951 monuments historiques, 311 cinémas et 840 salles de spectacle vivant : oui, clairement, l’Île-de-France regorge de lieux de culture. D’ailleurs, les Franciliens se rendent en moyenne 4,2 fois par an au cinéma*. Ça tourne !
Alors envie de culture et d’explorer près de chez vous ?
Théâtre, musée, château, salle concert ou cinéma : on vous entraîne à la découverte de 8 lieux culturels inspirants ou étonnants, parmi les milliers qui font la beauté de l’Île-de-France !
Une envie de sport ?
Avec 19 800 clubs de sport en Île-de-France, on parie qu’on pourra vous emmener vers celui où pratiquer votre discipline préférée !
Et qui sait, au détour d’un terrain, vous croiserez peut-être l’un des 962 sportifs de haut niveau que compte la région ? 20 d’entre eux sont même rentrés médaillés des Jeux olympiques de Tokyo !
Ludique, informative : découvrez la carte des équipements sportifs près de chez vous !
Comme une petite faim ?
L'Île-de-France, un véritable territoire de gourmands. Une preuve ? 29 000 cafés et restaurants traditionnels, dont 131 restaurants étoilés tout de même, 30 « restos routiers » et 25 000 fast-foods ont une table déjà prête pour vous !
Pour la petite histoire, l’un des premiers « vrais » restaurants français est né en 1782 à Paris, au 26 rue de Richelieu, dans le 1er arrondissement. Ouvert par Antoine de Beauvilliers, La Grande Taverne de Londres proposait aux Parisiens des mets comme on en mangeait alors au château de Versailles. Chic.
Et vous, où se trouve votre prochaine table ?
* sources CROCIS CCI Paris Île-de-France / Guide Michelin
Nos vies de bureau
912 942 entreprises sont installées en Île-de-France, rien que ça ! Pas étonnant, en conséquence, que l'on compte chaque jour 2,2 millions de déplacements réalisés en transports collectifs entre le domicile et le travail* !
Et comme 72 % des Français considèrent que le travail contribue à leur bonheur personnel (notamment car il permet de développer du lien social**), le retour sur au bureau, c’est enfin la possibilité de reprendre les petits rituels qu’on aime, comme les pots (de départ, d’anniversaire, de Noël, pour fêter une naissance, un mariage, etc.) et les cadeaux qui vont avec.
Alors pour vos futurs pots de retour au bureau, voici quelques inspirations pour sortir de la traditionnelle boîte de chocolats :
- Les dix meilleurs cadeaux à offrir à ses collègues / Le Parisien
- Des idées de cadeaux (à moins de 15 euros) à offrir à un Secret Santa ! / Cosmopolitan
*Enquête Global Transport 2018 - Île-de-France Mobilités
**Enquête Microsoft France /Opinion Way – novembre 2020