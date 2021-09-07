RER B, une nouvelle offre pour plus de robustesse

Une nouvelle grille horaire pour le sud de la ligne

Cette nouvelle offre est le fruit d'une concertation menée depuis 2019 avec les élus et les associations de voyageurs du sud de la ligne du RER B.

Face à une situation particulièrement difficile, et dans l'attente de la poursuite du programme d’investissements sur les infrastructures et de l'arrivée de nouveaux trains en 2025, des actions immédiates s'imposaient.

Cette nouvelle offre en fait partie.

Objectifs : s'adapter aux évolutions de la fréquentation et améliorer la robustesse

Les évolutions doivent permettre d'adapter l'offre aux évolutions de la demande constatées au Sud de la ligne.

Aux heures de pointe, les nouveaux arrêts permettent de mieux répartir les voyageurs entre les missions pour limiter la surcharge de certains trains, d'adapter la desserte dans les gares ayant vu de fortes évolutions de leur fréquentation et d'homogénéiser le temps d'attente entre les trains.

Avec ces ajustements, la ligne gagne en robustesse ce qui aura pour effet de limiter les retards de trains et les mesures de régulation du trafic faisant suite aux petits aléas et incidents.

La nouvelle offre permet également d’apporter une réponse au souhait d’une meilleure desserte en fin de soirée, exprimé par les voyageurs et leurs représentants.