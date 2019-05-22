SA 2019 du RER D : des premiers résultats encourageants

SA 2019 : des premiers résultats encourageants

Les premiers résultats sont encourageants. Depuis décembre 2018, date de la mise en place de cette nouvelle organisation, le taux de ponctualité global de la ligne est passé de 83% à 87,7% avec un trafic de 615 000 voyageurs par jour. Le nombre de voyageurs en retard a baissé de 27%.

Cependant, le niveau de qualité attendu par les voyageurs, et qui fait l’objet d’un engagement contractuel par la SNCF, n’est pas encore atteint, tant en termes de ponctualité que de tenue des correspondances dans les gares de Corbeil, Viry et Juvisy. Si la ligne D se porte mieux, ses résultats doivent être encore améliorés.

Pour accompagner ce changement, 13 lignes de bus ont également été renforcées sur plusieurs réseaux entre Juvisy et le secteur de Milly la Forêt qui permettent aux franciliens de mieux se déplacer avec des correspondances facilitées avec les trains du RER D.

Le SA 2019 fait partie d’un plan global de modernisation de cette ligne avec des investissements en hausse pour amplifier ces résultats et améliorer la robustesse et la ponctualité.

De nombreux chantiers d’amélioration de la ligne sont encore prévus :

Amélioration de l’information voyageurs

Fiabilisation des correspondances

Déploiement du Régio2N et du RER NG

Modernisation du centre de maintenance des trains (500 M d’€)

Déploiement d’outil et de régulateur pour fluidifier le trafic dans le tunnel.

Pour plus d’informations, voir le communiqué de presse.