RER E : l'est et l'ouest de la ligne sont connectés !
RER E : l'offre complète !
Bonne nouvelle pour tous les voyageurs qui traversent l'Île-de-France d'est en ouest : depuis le 15 décembre 2024, le RER E relie directement l'est de l'Île-de-France à l'ouest de Paris, sans changement à Magenta Gare du Nord ou Haussmann Saint-Lazare.
Une offre complète permise par l'arrivée de 34 rames de RER NG supplémentaires, dont l'achat a été 100 % financé par Île-de-France Mobilités.
"RER NG", c'est quoi ? C'est le nom des trains neufs qui roulent sur cette ligne depuis novembre 2023.
Des trains plus fréquents
Voyagez de Chelles-Gournay, Villiers-sur-Marne ou Tournan jusqu'à Nanterre-la-Folie, directement avec des trains plus fréquents : 16 trains par heure circulent en heures de pointe, soit 1 train toutes les 4 minutes, et 10 trains par heure aux heures creuses soit 1 train toutes les 6 minutes dans le tronçon central de la ligne entre Nanterre-la-Folie et Rosa Parks.
Le RER E ? Tout simplement la ligne de RER la + rapide d'Île-de-France
Avec l'offre complète du RER E, vos trajets sont encore plus rapides. Avec une vitesse pouvant atteindre 120 km/h dans le tronçon central, le RER E va transformer la mobilité de milliers de voyageurs.
Concrètement :
- Haussmann - Saint-Lazare <> La Défense : 7 minutes (comme avec le RER A depuis Auber)
- Gare de Magenta Gare du Nord <> La Défense : 10 minutes
- Rosa Parks <> La Défense : 15 minutes
- Val de Fontenay <> La Défense : 24 minutes
- Chelles-Gournay <> Neuilly-Porte Maillot : 34 minutes
Les correspondances vers le nord de l'Europe depuis La Défense sont, elles aussi, optimisées, avec un train pour Magenta (et donc la gare du Nord) toutes les 4 minutes en heure de pointe.
La ligne la plus interconnectée d'Île-de-France
Avec le déploiement de cette offre complète, le RER E devient ainsi la ligne le RER la plus interconnectée d’Île-de-France, en offrant des correspondances avec les quatre autres lignes de RER, six lignes de train Transilien, dix lignes de métro et quatre lignes de tramway*.
Lignes en correspondance avec le RER E : RER A, B, C et D. Trains H, J, K, L, P, U + TER et TGV à Gare du Nord. Métros 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14. Tramways T1, T2, T3b et T4
Avec cette offre complète, le RER E va aussi permettre de désaturer les lignes A, B et D du RER dans Paris :
- 15% de désaturation attendue pour les voyageurs du RER A sur le tronçon le plus chargé de cette ligne, entre Châtelet – Les Halles et La Défense
- 12% de désaturation attendue pour les voyageurs des RER B et du RER D, entre Paris gare du Nord et Châtelet – Les Halles.
Le nombre de voyageurs du RER E devrait pratiquement doubler (370 000 aujourd’hui, 600 000 attendus avec le prolongement à Nanterre-la-Folie et 700 000 lors du prolongement jusqu’à Mantes-La-Jolie).