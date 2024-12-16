RER E : l'est et l'ouest de la ligne sont connectés !

RER E : l'offre complète !

Bonne nouvelle pour tous les voyageurs qui traversent l'Île-de-France d'est en ouest : depuis le 15 décembre 2024, le RER E relie directement l'est de l'Île-de-France à l'ouest de Paris, sans changement à Magenta Gare du Nord ou Haussmann Saint-Lazare.

Une offre complète permise par l'arrivée de 34 rames de RER NG supplémentaires, dont l'achat a été 100 % financé par Île-de-France Mobilités.