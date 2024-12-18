Un RER neuf sur la ligne D
Après des années de travaux nécessaires pour adapter l'infrastructure ferroviaire, la ligne D du RER entre dans une nouvelle ère de confort et de fiabilité. Depuis le 18 décembre 2024, les premières rames RER NG (Nouvelle Génération) circulent sur la ligne, améliorant significativement l'expérience de voyage des usagers. À terme, ce sont 148 rames de RER NG qui équiperont progressivement la ligne D.
148 rames de RER NG sur la D
Ces trains modernes, composés de 7 voitures, offrent un environnement plus agréable sur les 194 km du parcours, du nord au sud de l'Île-de-France.
Le RER NG, vous l'avez peut-être déjà emprunté, sur la ligne RER E. C'est un train qui a pensé, tant en termes d’architecture globale que de design intérieur, pour optimiser la capacité et les flux voyageurs, et proposer une capacité d’accueil supplémentaire de places de 20 % par rapport à la génération précédente de RER sur le RER D.
Avec sa conception totalement ouverte, le RER NG est le premier RER « boa » (sans séparation entre les voitures), ce qui permet aux voyageurs de se répartir et de circuler sur l’ensemble du train, en évitant les concentrations localisées de voyageurs, qui ralentissent les montées-descentes lors des arrêts.
Autre nouveauté pensée pour optimiser les montées et descentes en gare : des portes à larges ouvertures de près de 2 mètres.
Adapter la ligne et ses gares
Mais avant d'accueillir ces trains neufs, plus larges et plus lourds que les rames qui circulaient jusqu'à présent sur la ligne, SNCF Réseau et Gares & Connexions ont dû entreprendre des années de travaux d'adaptation. Ponts métalliques centenaires à renforcer, installations électriques à repenser, modernisation de la signalisation, garages à équiper... Mais aussi 36 gares qui ont dû être adaptées au gabarit des nouvelles rames.