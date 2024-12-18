Un RER neuf sur la ligne D

148 rames de RER NG sur la D

Ces trains modernes, composés de 7 voitures, offrent un environnement plus agréable sur les 194 km du parcours, du nord au sud de l'Île-de-France.

Le RER NG, vous l'avez peut-être déjà emprunté, sur la ligne RER E. C'est un train qui a pensé, tant en termes d’architecture globale que de design intérieur, pour optimiser la capacité et les flux voyageurs, et proposer une capacité d’accueil supplémentaire de places de 20 % par rapport à la génération précédente de RER sur le RER D.