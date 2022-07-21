Bientôt 100 % du réseau ferré francilien sera électrifié

Écologique et économique

Un réseau ferré électrifié, ce sont des trains qui utilisent une énergie plus propre et plus économique que le diesel. Mais aussi des trains plus modernes, plus confortables, plus silencieux.

Un atout environnemental central dans la vision d'Île-de-France Mobilités qui s'engage et investit chaque jour pour faire vivre une mobilité francilienne toujours plus durable - pour ses trains bien sûr, mais également à travers l'achat de bus électriques, au BioGNV ou à l'hydrogène.