Bientôt 100 % du réseau ferré francilien sera électrifié
2030 : le réseau ferré francilien 100 % électrifié
C'est voté, c'est lancé ! Alors que les travaux d'électrification de l'axe Gretz-Provins (ligne P) s'achèveront d'ici fin 2022, il ne restera plus qu'à électrifier l'axe Trilport / La Ferté-Milon pour profiter d'un réseau ferré francilien enfin totalement électrifié ! Un objectif qui sera atteint à l'horizon 2030.
Écologique et économique
Un réseau ferré électrifié, ce sont des trains qui utilisent une énergie plus propre et plus économique que le diesel. Mais aussi des trains plus modernes, plus confortables, plus silencieux.
Un atout environnemental central dans la vision d'Île-de-France Mobilités qui s'engage et investit chaque jour pour faire vivre une mobilité francilienne toujours plus durable - pour ses trains bien sûr, mais également à travers l'achat de bus électriques, au BioGNV ou à l'hydrogène.
2030 : Trilport <> La Ferté-Milon enfin électrifié
Électrification de l'axe Trilport <> La Ferté Milon. Objectifs : des trains accessibles, confortables, performants, plus de places assises, 100 % de trains électriques en Île-de-France.
Pourquoi électrifier l'ensemble de la ligne P ?
Plus confortable et capacitaire
Quand l'ensemble de la ligne P aura été électrifiée, tous les axes pourront enfin emprunter le "Francilien", un train récent, lumineux, climatisé, largement plébiscité par... les Franciliens !
Mais surtout : très capacitaire. Un point essentiel alors que le taux d'occupation des trains sur la ligne P est en augmentation constante.
Plus robuste
Un modèle de train unique sur toute la ligne P, ce sera aussi une maintenance facilitée et donc une offre plus robuste au quotidien.
Plus connecté
Enfin, cette électrification de l'axe Meaux / La Ferté-Milon mettra fin aux cisaillements à Meaux et permettra l'interconnexion avec la future ligne de métro 16, à Chelles.
Électrifier l'axe Trilport / La Ferté-Milon : un sacré chantier !
Pour électrifier ce tout dernier tronçon du parc ferroviaire francilien, il va falloir :
- Déployer plus de 60 kilomètre de caténaires (c'est le câble électrique suspendu qui alimente les trains via leur pantographe)
- Et donc implanter plus de 1500 supports pour ces caténaires
- Créer des postes d'alimentation d'électrifiée qui permettent de contrôler les appareils haute tension situés sur les poteaux caténaires
- Adapter et même abaisser la plateforme ferroviaire de certains ponts et tunnel (pour faire passer la caténaire)
- Rehausser les quais à 92 cm en gare de Meaux, pour permettre l'accessibilité des personnes à mobilité réduite
Des travaux qui nécessiteront 8 à 9 mois de fermeture de cet axe et la mise en place de bus de remplacement. Une solution retenue lors de la concertation avec les élus et associations concernés par ce projet.