Sécurité renforcée sur le réseau cette année
Le financement de futurs portiques de sécurité nouvelle génération pour la gare Saint Lazare décidé il y a quelques jours participera à cet effort. 20 brigades de cyno-détection ont été déployées sur le réseau SNCF en 2017 pour optimiser la sécurité et la capacité d’intervention suite aux alertes aux colis abandonnés mais aussi réduire les temps d’intervention et les retards occasionnés pour les voyageurs.
Dispositif de sécurité dans les gares et les transports franciliens
Ces brigades seront renforcées en 2018. La lutte contre le harcèlement dans les transports est également une priorité au cœur des préoccupations de Valérie Pécresse. Une grande campagne de sensibilisation, menée par Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France, SNCF, RATP et Optile dès le premier trimestre 2018, sera consacrée à cette cause.