Sécurité renforcée sur le réseau cette année

Le financement de futurs portiques de sécurité nouvelle génération pour la gare Saint Lazare décidé il y a quelques jours participera à cet effort. 20 brigades de cyno-détection ont été déployées sur le réseau SNCF en 2017 pour optimiser la sécurité et la capacité d’intervention suite aux alertes aux colis abandonnés mais aussi réduire les temps d’intervention et les retards occasionnés pour les voyageurs.