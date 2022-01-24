T1 : découvrez le visage de votre futur tramway

Des voyages plus confortables et accessibles sur la ligne T1

La ligne T1 est la plus ancienne ligne de tramway actuellement exploitée en Île-de-France. Avec ces nouveaux trams, voyager d'Asnières Quatre Route jusqu'à Noisy le Sec (et demain, jusqu'à Val de Fontenay) sera plus confortable, pour chacun.

Des portes plus large, une accessibilité améliorée

Permettant une capacité de transport augmentée de 15 %, ces nouveaux tramways seront équipés de six portes doubles de 1,30m par côté y compris aux extrémités, afin de faciliter la montée/descente des voyageurs, d’un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite.

Plus de confort et de sécurité, pour tous

Pour le confort des voyageurs : de la climatisation, une information sonore et visuelle dynamique et circonstanciée, des prises USB pour recharger les téléphones mobiles ou des éclairages 100 % LED pour améliorer l’ambiance du trajet. Et bien sûr de la vidéo-protection.