T1 : découvrez le visage de votre futur tramway
Avec plus de 12 500 votes, le choix du visage du futur tramway de la ligne T1 vous a mobilisé ! Après 15 jours, le scrutin s'est achevé vendredi 21 janvier. Et le design gagnant est...
Le design 2 !
En votant pour ce design n°2, vous avez choisi un tramway qui se présente comme un lien lumineux, à la fois entre les territoires qu'il traverse mais aussi dans son appartenance au réseau d'Île-de-France Mobilités, avec signature aux tonalités bleues.
Des voyages plus confortables et accessibles sur la ligne T1
La ligne T1 est la plus ancienne ligne de tramway actuellement exploitée en Île-de-France. Avec ces nouveaux trams, voyager d'Asnières Quatre Route jusqu'à Noisy le Sec (et demain, jusqu'à Val de Fontenay) sera plus confortable, pour chacun.
Des portes plus large, une accessibilité améliorée
Permettant une capacité de transport augmentée de 15 %, ces nouveaux tramways seront équipés de six portes doubles de 1,30m par côté y compris aux extrémités, afin de faciliter la montée/descente des voyageurs, d’un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite.
Plus de confort et de sécurité, pour tous
Pour le confort des voyageurs : de la climatisation, une information sonore et visuelle dynamique et circonstanciée, des prises USB pour recharger les téléphones mobiles ou des éclairages 100 % LED pour améliorer l’ambiance du trajet. Et bien sûr de la vidéo-protection.
Un tramway performant et plus durable
Recyclables à 95 %, valorisables à 99 %, équipé d'un freinage électrique très performant, ce tramway sera aussi équipé d'une motorisation qui va lui permettre de réduire sa consommation d'énergie d’au moins 30 % par rapport au matériel actuel.
Par ailleurs, ces rames seront équipées d’un système embarqué de comptage de voyageurs par flux pour mesurer plus finement la fréquentation de la ligne T1 et ainsi améliorer le service rendu.