Carte Scol'R 2020-2021, c’est le moment de s’inscrire pour les circuits spéciaux scolaires

Une fois connecté à votre compte transport :

Pour renouveler l’abonnement d’un enfant inscrit l’an passé, cliquer sur Renouvellement d’une carte SCOL’R

Pour inscrire un enfant n'ayant jamais utilisé les circuits spéciaux scolaires, cliquer sur Première inscription aux transports scolaires.

Une fois votre demande de transport effectuée (et validée par votre organisateur local, le cas échéant), vous accéderez aux modalités de paiement en ligne de celle-ci. Dès réception de votre paiement, la carte SCOL’R de votre enfant vous sera transmise par voie postale.

Nous vous informons que des frais de 20€ pour inscription tardive sont susceptibles d’être appliqués pour toute demande effectuée après le 31/07/2020, nous vous encourageons donc à effectuer votre demande dès que possible.

Vous pouvez aussi retrouver le lien vers la plateforme d'inscription, un guide et la fiche d'inscription via courrier sur cette page.

La carte SCOL’R Junior, pour les moins de 11 ans et tous les écoliers.

A partir de la rentrée 2020, les élèves éligibles au sens du règlement régional des circuits spéciaux scolaires et âgés de moins de 11 ans au 31 décembre, ou scolarisés en école élémentaire, bénéficient de la carte SCOL’R Junior, dont le tarif est fixé à 24€. La souscription à la carte SCOL’R Junior se fait de la même manière que pour une carte SCOL’R classique, selon le mode d’emploi indiqué ci-dessus.

Par ailleurs, Île-de-France Mobilités propose le remboursement à 100% du forfait Imagine R Junior pour les détenteurs d’une carte Scol’R Junior de moins de 11 ans.

Les enfants détenteurs d’une carte Scol’R Junior mais ayant plus de 11 ans (en raison d’un redoublement), bénéficient d’un remboursement pour un forfait Imagine R Scolaire.

Le forfait imagine R permet des voyages illimités dans toute l’Île-de-France, sur tous les modes (sauf Orlyval).

Voir les modalités de remboursement ici