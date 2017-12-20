[Les travaux avancent] Prolongement de la ligne 11 du métro
Travaux prolongement de la ligne 11
Depuis début octobre, le chantier de la future station Montreuil-Hôpital a débuté devant le centre hospitalier André Grégoire. Les travaux de génie civil démarrés cet été aux stations Place Carnot et Serge Gainsbourg sont toujours en cours et avancent à un bon rythme. Côté Rosny-Bois-Perrier, la préparation du chantier du tunnel devant relier la station et le futur atelier de maintenance des trains au viaduc situé au niveau de la station Coteaux Beauclair est déjà bien avancée.
Enfin, la réalisation des travaux de génie civil progresse bien à la station La Dhuys. Le creusement du puits central de la future station est toujours en cours et permettra d’accueillir le tunnelier dès 2019. Le tunnelier permettra de creuser le tunnel dans lequel circuleront les futurs métros à la mise en service.
En ce qui concerne les travaux de modernisation de la ligne 11, les travaux ont déjà débuté depuis mai dernier au terminus actuel Mairie des Lilas. Les stations Goncourt, Belleville, Porte des Lilas et Place des Fêtes sont également concernées depuis cet automne.
Le Projet en bref
Pour accompagner le développement urbain de l’Est francilien, le prolongement de la ligne 11 prévoit de desservir plusieurs communes caractérisés par d’importantes mutations : Les Lilas, Montreuil, Romainville, Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois. 6 nouvelles stations vont voir le jour : Serge Gainsbourg, Place Carnot (dont le nom est provisoire), Montreuil-Hôpital, La Dhuys, Coteaux Beauclair et Rosny-Bois-Perrier. Ce prolongement comporte 6 km de nouvelles voies, parcourues en 12 minutes à la mise en service. L’ensemble de la ligne sera quant à lui parcouru en 24 minutes de Rosny-Bois-Perrier à Châtelet contre 55 actuellement. Près de 10 100 voyageurs emprunteront cette nouvelle extension en heure de pointe le matin.
Un nouveau matériel roulant sera enfin déployé sur la ligne 11, avec la commande par Île-de-France Mobilités de 20 nouvelles rames. Ces dernières bénéficieront notamment d’un meilleur confort et d’une meilleure isolation du bruit extérieur, en plus d’avoir l’avantage d’une consommation énergétique réduite de 20% par rapport aux précédents matériels (éclairage LED, freinage électrique…).
Les travaux ont débuté en 2016, pour une mise en service prévue en 2022.
La RATP et Île-de-France Mobilités assurent conjointement la maîtrise d’ouvrage du projet. La RATP veille à la réalisation du prolongement de la ligne ainsi qu’au processus de modernisation des stations, et Île-de-France Mobilités veille au bon déroulement du projet et au bon respect des coûts et du calendrier.
Le projet de prolongement de la ligne 11 est financé par l’État, la Région Île-de-France et la Société du Grand Paris à hauteur respectivement de 20%, 46% et 28%. La phase d’adaptation et de modernisation des stations est prise en charge par l’État à 11%, la Région Île-de-France à 26%, la ville de Paris à 29% et enfin la RATP à 34%. L’exploitation et le matériel roulant de la ligne sont financés à 100% par Île-de-France Mobilités.
Infographie : Le finacement des acteurs du projet
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la fiche projet ou le site dédié : www.prolongementligne11est.fr/
Crédits photos : RATP – Denis Sutton – Bruno Marguerite – Jean François Mauboussin – RATP-ING-Isabelle Bonnet / PARIMAGE