Travaux d'été 2025 : des investissements pour simplifier vos déplacements

Durant toute la période estivale des travaux, Île-de-France Mobilités travaille en étroite collaboration avec RATP et SNCF pour coordonner les interventions et optimiser la mise en place d'itinéraires alternatifs, de renforcements temporaires des lignes et de bus de substitution, quand aucun itinéraire alternatif n'est possible.

Travaux d'été, on vous tient informé en temps réel

De l'information voyageur sera disponible en station et en gare pour tenir informé les voyageurs.

Faîtes confiance à votre application

Retrouvez toutes les informations sur les travaux sur l'application Île-de-France Mobilités ou sur Bonjour RATP et SNCF Connect.

Prévoyez vos trajets comme d'habitude, les itinéraires sont mis en jour en temps réel en fonction des travaux.