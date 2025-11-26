Des travaux d'ampleur en 2026 pour un réseau plus moderne et confortable

Quelles lignes seront les plus impactées par les grands travaux en 2026 ?

Dans le Métro

Lignes 8 et 13 : Adaptation des infrastructures pour l'arrivée du nouveau métro (le MF19)

: Adaptation des infrastructures pour l'arrivée du nouveau métro (le MF19) Lignes 4 et 12 : Poursuite de la modernisation et de l'automatisation

: Poursuite de la modernisation et de l'automatisation Ligne 13 : Travaux préparatoires à son automatisation

Impact sur les lignes en question ?

Stations fermées, coupure le soir et les week-ends ou réduction de la fréquence.

Sur le RER

Modernisation des lignes B, D et E pour accueillir les nouveaux trains RER NG et MI20

pour accueillir les nouveaux trains RER NG et MI20 RER B et D : Préparation de l’arrivée du système NExTEO (un outil de pilotage automatique) pour améliorer la performance et l'efficacité sur les lignes

: Préparation de l’arrivée du système NExTEO (un outil de pilotage automatique) pour améliorer la performance et l'efficacité sur les lignes RER C : Travaux de modernisation et de renouvellement

Impact sur les lignes en question ?

Fermeture de certaines gares, fermeture de tronçons ou interruption du trafic.

Sur les lignes de train

Ligne H : remplacement du Pont-rail Gavignot dont les infrastructures sont vieillissantes

: remplacement du Pont-rail Gavignot dont les infrastructures sont vieillissantes Ligne P : modernisation éclaire pour améliorer la ponctualité

Impact sur les lignes en question ?

Interruption du trafic durant les semaines de travaux.