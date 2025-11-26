Des travaux d'ampleur en 2026 pour un réseau plus moderne et confortable
Pourquoi des travaux dans les transports en 2026 ?
- Moderniser des infrastructures parfois centenaires
- Préparer l’arrivée des nouveaux trains et métros (MF19, MI20, RER NG)
- Fiabiliser le réseau pour réduire les pannes et les retards
- Anticiper l’arrivée de nouvelles lignes de métro (15, 16, 17 et 18)
- Améliorer la fiabilité, la sécurité et le confort
Le saviez-vous ?
3,8 milliards d’euros seront investis en 2026 pour régénérer et moderniser le réseau francilien !
Quelles lignes seront les plus impactées par les grands travaux en 2026 ?
Dans le Métro
- Lignes 8 et 13 : Adaptation des infrastructures pour l'arrivée du nouveau métro (le MF19)
- Lignes 4 et 12 : Poursuite de la modernisation et de l'automatisation
- Ligne 13 : Travaux préparatoires à son automatisation
Impact sur les lignes en question ?
Stations fermées, coupure le soir et les week-ends ou réduction de la fréquence.
Sur le RER
- Modernisation des lignes B, D et E pour accueillir les nouveaux trains RER NG et MI20
- RER B et D : Préparation de l’arrivée du système NExTEO (un outil de pilotage automatique) pour améliorer la performance et l'efficacité sur les lignes
- RER C : Travaux de modernisation et de renouvellement
Impact sur les lignes en question ?
Fermeture de certaines gares, fermeture de tronçons ou interruption du trafic.
Sur les lignes de train
- Ligne H : remplacement du Pont-rail Gavignot dont les infrastructures sont vieillissantes
- Ligne P : modernisation éclaire pour améliorer la ponctualité
Impact sur les lignes en question ?
Interruption du trafic durant les semaines de travaux.
Printemps-été 2026 : des fermetures majeures à anticiper
Compagnons sur le chantier du Câble C1, station Limeil-Brévannes
Restez connectés : des informations complémentaires seront données aux voyageurs au printemps 2026
L’été 2026 concentrera des chantiers structurants, impliquant des interruptions allant de 2 à 6 semaines sur certaines lignes.
Des informations détaillées sur les interruptions, les déviations, les bus de remplacement et les itinéraires à favoriser seront partagées au printemps 2026 à travers : les différents comptes de lignes, les opérateurs et sur les réseaux d'Île-de-France Mobilités.
Anticipez vos déplacements
Si des solutions de substitution seront proposées tout au long des travaux, anticipez vos trajets estivaux : dates de congés, télétravail, alternatives de transport…
L'application Île-de-France Mobilités
Au quotidien, vérifiez l'état du trafic en temps réel et calculez vos itinéraires en fonction des travaux avec l'application.