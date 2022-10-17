Validez directement avec votre téléphone Android !

Android d'abord, iOS prochainement

Valider directement avec votre téléphone, un geste qui s'ouvre d'abord aux téléphones fonctionnant avec le système d'exploitation Android. Service disponible sur la plupart des téléphones NFC à partir de la version Android 8. Plus d'informations sur https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/smartphone.

Vous avez un iPhone ? Pas d'inquiétude mais encore un peu de patience : nous y travaillons et le service s'ouvrira prochainement aux téléphones sous iOS.

Comment valider avec votre téléphone Android ?

  1. Téléchargez la dernière version de l’appli mobile Île-de-France Mobilités sur le Play Store
  2. Achetez le titre de transport ou l'abonnement qui vous convient (attention, ce service n'est pas compatible avec les abonnements Navigo Annuel et imagine R). Besoin d'un tuto ?
  3. Pensez à activer la fonction NFC de votre téléphone
  4. Face aux valideurs : allumez et déverrouillez l’écran, approchez le téléphone et… passez ! (Il n’est pas nécessaire de lancer l’appli Île-de-France Mobilités)

Quels titres de transport sont compatibles ?

Voici les titres qui vous permettent de valider directement avec votre téléphone :

  • Tickets et carnets de tickets t+
  • Orlybus et Roissybus
  • Navigo Jour
  • Navigo Jeunes WE
  • Navigo Semaine
  • Navigo Mois

Attention : la validation avec votre téléphone Android n’est pas possible avec un abonnement Navigo Annuel ou imagine R.

Attention : la validation avec votre téléphone Android n’est pas possible avec :

  • Le forfait Navigo Annuel
  • Les forfaits imagine R
  • Les forfaits solidarité transport
  • Les tickets origine - destination

Vous avez des questions ?

