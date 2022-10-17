Validez directement avec votre téléphone Android !

Android d'abord, iOS prochainement

Valider directement avec votre téléphone, un geste qui s'ouvre d'abord aux téléphones fonctionnant avec le système d'exploitation Android. Service disponible sur la plupart des téléphones NFC à partir de la version Android 8. Plus d'informations sur https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/smartphone.

Vous avez un iPhone ? Pas d'inquiétude mais encore un peu de patience : nous y travaillons et le service s'ouvrira prochainement aux téléphones sous iOS.