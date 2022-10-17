Validez directement avec votre téléphone Android !
Android d'abord, iOS prochainement
Valider directement avec votre téléphone, un geste qui s'ouvre d'abord aux téléphones fonctionnant avec le système d'exploitation Android. Service disponible sur la plupart des téléphones NFC à partir de la version Android 8. Plus d'informations sur https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/smartphone.
Vous avez un iPhone ? Pas d'inquiétude mais encore un peu de patience : nous y travaillons et le service s'ouvrira prochainement aux téléphones sous iOS.
Comment valider avec votre téléphone Android ?
- Téléchargez la dernière version de l’appli mobile Île-de-France Mobilités sur le Play Store
- Achetez le titre de transport ou l'abonnement qui vous convient (attention, ce service n'est pas compatible avec les abonnements Navigo Annuel et imagine R). Besoin d'un tuto ?
- Pensez à activer la fonction NFC de votre téléphone
- Face aux valideurs : allumez et déverrouillez l’écran, approchez le téléphone et… passez ! (Il n’est pas nécessaire de lancer l’appli Île-de-France Mobilités)
Quels titres de transport sont compatibles ?
Voici les titres qui vous permettent de valider directement avec votre téléphone :
- Tickets et carnets de tickets t+
- Orlybus et Roissybus
- Navigo Jour
- Navigo Jeunes WE
- Navigo Semaine
- Navigo Mois
Attention : la validation avec votre téléphone Android n’est pas possible avec :
- Le forfait Navigo Annuel
- Les forfaits imagine R
- Les forfaits solidarité transport
- Les tickets origine - destination
Vous avez des questions ?
- Consultez le site Internet d’Île-de-France Mobilités, rubrique, « Comment charger des titres dans votre téléphone et valider avec »
- Visitez la page FAQ « Voyager avec son téléphone dans notre application mobile
- Posez vos questions sur le compte Twitter d’Île-de-France Mobilités.