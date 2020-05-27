Véligo location passe le cap des 10 000 clients 

Quelques chiffres clés sur l'actualité de Véligo Location :

  • 3 500 souscriptions supplémentaires ont été enregistrées en l’espace de trois semaines seulement ;
  • 80% des usagers souhaitent prolonger leur abonnement au-delà des six mois ;
  • près de 50% expriment le souhait d’acquérir un vélo électrique après avoir rendu leur Véligo.

Le service de location longue durée séduit de plus en plus de clients, grâce notamment à sa fiabilité, sa robustesse, et un service clients très réactif

L'avis des utilisateurs de Véligo Location

  • Jean-Michel – 55 ans - Paris : "Il y a 15 ans j'ai laissé ma voiture pour un scooter, il y a 6 mois j'ai laissé mon scooter pour le vélo et je ne reviendrais pas en arrière" // "Ce qui est super c'est que l'on a un vélo et on a un service !"
  • Fabienne - 45 ans - Verneuil sur Seine : "C'est un service que j'attendais vraiment, j'étais ravie d'avoir cette opportunité d’essayer avant d'envisager l'achat"
  • Heissam – 31 ans - Saint-Denis : «  Véligo m’a vraiment convaincu et je réfléchis vraiment à acheter un vélo électrique après ».
  • Lola – 28 ans – Paris : « J’avais envie de tester, de me lancer sans pour autant passer à l’achat et donc pour moi ça a été un bon moyen de pouvoir tester, voir si j’allais utiliser mon vélo en toute circonstance. Et la réponse a été oui ! »

Le contexte actuel a encouragé de nombreux Franciliens à se tourner vers le vélo. Le service Véligo Location accompagne cette dynamique et a été très sollicité à l’approche du déconfinement.

La crise sanitaire liée au Covid 19 a mis provisoirement à l’arrêt les usines. Les délais de livraison étant plus longs, le temps d’attente pour réceptionner son vélo est allongé de quelques semaines.

Île-de-France Mobilités met tout en œuvre pour faire face à cette demande et va augmenter la capacité totale de Véligo Location de 5 000 vélos supplémentaire d’ici fin 2020 et 500 vélos cargo (longtails, bi-porteur et triporteur) supplémentaires seront également disponibles début 2021.

Le service devrait continuer à fidéliser les habitants de la région Île-de-France et les convaincre d’acheter un vélo à assistance électrique au terme de l’expérience, un choix accompagné par Île-de-France Mobilités qui propose une aide à l’achat de 50% du prix du vélo avec un plafond de 500 euros.

Véligo Location, c’est quoi ?

Véligo Location est le service de location longue durée de vélos à assistance électrique (VAE) d’Île-de-France Mobilités, l’autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France, afin d’encourager le développement de cette pratique en permettant à l’ensemble des Franciliens de découvrir l’usage du VAE pour leurs déplacements du quotidien. Ce nouveau service est financé par Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France et opéré par Fluow un groupement d’entreprises françaises au service de la mobilité active.

Véligo Location, ça coûte combien ?

Ce service de location de VAE pour une durée de six mois est proposé pour un tarif de 40 € par mois pour l’usager, comprenant la réparation et l’entretien du vélo. L’abonnement mensuel pourra être pris en charge à hauteur de 50 % par l’employeur, seul ou en complément de l’abonnement Navigo pour les voyageurs faisant des trajets intermodaux, rendant ainsi l’offre proposée largement compétitive. Le reste à charge pour l’abonné sera de 20 € par mois. Aussi, des tarifs réduits seront proposés et les abonnés aux consignes de stationnement Véligo pourront bénéficier d’une réduction commerciale sur leur abonnement de vélos à assistance électrique.

