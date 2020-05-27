Véligo location passe le cap des 10 000 clients 

Le service de location longue durée séduit de plus en plus de clients, grâce notamment à sa fiabilité, sa robustesse, et un service clients très réactif

L'avis des utilisateurs de Véligo Location

Jean-Michel – 55 ans - Paris : "Il y a 15 ans j'ai laissé ma voiture pour un scooter, il y a 6 mois j'ai laissé mon scooter pour le vélo et je ne reviendrais pas en arrière" // "Ce qui est super c'est que l'on a un vélo et on a un service !"

Fabienne - 45 ans - Verneuil sur Seine : "C'est un service que j'attendais vraiment, j'étais ravie d'avoir cette opportunité d’essayer avant d'envisager l'achat"

Heissam – 31 ans - Saint-Denis : « Véligo m’a vraiment convaincu et je réfléchis vraiment à acheter un vélo électrique après ».

Lola – 28 ans – Paris : « J’avais envie de tester, de me lancer sans pour autant passer à l’achat et donc pour moi ça a été un bon moyen de pouvoir tester, voir si j’allais utiliser mon vélo en toute circonstance. Et la réponse a été oui ! »

Le contexte actuel a encouragé de nombreux Franciliens à se tourner vers le vélo. Le service Véligo Location accompagne cette dynamique et a été très sollicité à l’approche du déconfinement.

La crise sanitaire liée au Covid 19 a mis provisoirement à l’arrêt les usines. Les délais de livraison étant plus longs, le temps d’attente pour réceptionner son vélo est allongé de quelques semaines.

Île-de-France Mobilités met tout en œuvre pour faire face à cette demande et va augmenter la capacité totale de Véligo Location de 5 000 vélos supplémentaire d’ici fin 2020 et 500 vélos cargo (longtails, bi-porteur et triporteur) supplémentaires seront également disponibles début 2021.

Le service devrait continuer à fidéliser les habitants de la région Île-de-France et les convaincre d’acheter un vélo à assistance électrique au terme de l’expérience, un choix accompagné par Île-de-France Mobilités qui propose une aide à l’achat de 50% du prix du vélo avec un plafond de 500 euros.