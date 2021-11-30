Votez pour le design du métro de la ligne 18

Sortis d'usine dès 2024, mis en service à partir de 2026, les trains de la ligne 18 relieront à terme l'aéroport d'Orly à la gare de Versailles Chantiers en 30 minutes, au fil de 10 stations.

Mais... à quoi vont-ils donc ressembler, ces nouveaux métros ?
C'est à vous d'en décider !

Tranquille continuité, architecture en mouvement ou fluidité épurée : pour quel design des rames de la ligne 18 allez-vous voter ?

Vous avez jusqu'au 15 décembre, minuit.

Des métros automatiques, confortables, aux performances élevées

Les rames de la ligne 18 du métro francilien seront construites par Alstom, puis mises à disposition du futur opérateur choisi par Île-de-France Mobilités dans le cadre de la mise en concurrence.

Ces métros automatiques de nouvelle génération bénéficieront des dernières technologies offrant des performances élevées :

  • Métros à roulement fer qui peuvent circuler jusqu’à 100 km/h en mode automatique sans conducteur
  • Nouveau pilotage automatique qui permet de réduire l’intervalle entre les trains jusqu’à 85 secondes en heure de pointe
  • Métros ouverts sur toute la longueur des trains, qui offrent aux voyageurs une sensation de convivialité, d’espace et de confort.
  • Rames de 3 voitures longues de 47 mètres qui peuvent transporter jusqu’à 350 passagers par rame

