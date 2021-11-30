Votez pour le design du métro de la ligne 18
Sortis d'usine dès 2024, mis en service à partir de 2026, les trains de la ligne 18 relieront à terme l'aéroport d'Orly à la gare de Versailles Chantiers en 30 minutes, au fil de 10 stations.
Mais... à quoi vont-ils donc ressembler, ces nouveaux métros ?
C'est à vous d'en décider !
Tranquille continuité, architecture en mouvement ou fluidité épurée : pour quel design des rames de la ligne 18 allez-vous voter ?
Vous avez jusqu'au 15 décembre, minuit.
Des métros automatiques, confortables, aux performances élevées
Les rames de la ligne 18 du métro francilien seront construites par Alstom, puis mises à disposition du futur opérateur choisi par Île-de-France Mobilités dans le cadre de la mise en concurrence.
Ces métros automatiques de nouvelle génération bénéficieront des dernières technologies offrant des performances élevées :
- Métros à roulement fer qui peuvent circuler jusqu’à 100 km/h en mode automatique sans conducteur
- Nouveau pilotage automatique qui permet de réduire l’intervalle entre les trains jusqu’à 85 secondes en heure de pointe
- Métros ouverts sur toute la longueur des trains, qui offrent aux voyageurs une sensation de convivialité, d’espace et de confort.
- Rames de 3 voitures longues de 47 mètres qui peuvent transporter jusqu’à 350 passagers par rame