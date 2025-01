Utiliser le service d’autopartage Communauto dans l’Application Île-de-France Mobilités

Attention ! Vous ne pourrez pas utiliser le service aussitôt après la création d’un compte Communauto. Un délai de 1 à 4 jours est nécessaire pour la validation par Communauto. Vous serez informé par courriel et pourrez à partir de ce moment-là associer votre compte Communauto à votre compte Île-de-France Mobilités et profiter du service. Découvrez plus haut les étapes à suivre pour effectuer l’association.

Pour vérifier si vous êtes admissible au service Communauto, cliquez ici.

Comment réserver un véhicule Communauto ?

Vous pouvez réserver un véhicule Communauto depuis :