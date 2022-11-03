Si vous ne parvenez pas à avoir un trajet de covoiturage offert, veuillez vérifier :

- Sur l’application partenaire que vous êtes bien connectés ou associés (en cas de connexion avec un compte partenaire) avec votre compte Île-de-France Mobilités.

- Sur votre espace personnel Île-de-France Mobilités, vérifier que votre passe Navigo est associé avec votre compte Île-de-France Mobilités . Pour associer votre compte, retrouver la procédure ici.

- Que votre abonnement Navigo est valide et figure parmi les abonnements éligibles:

Navigo mensuel

Forfait Solidarité Gratuité

Navigo Solidarité (75% et 50%)

Navigo Annuel

Navigo Sénior

Améthyste

Imagine R (Scolaire et Etudiant)

Pour vérifier si votre abonnement est éligible, vous pouvez récupérer les informations sur l’ensemble de vos abonnements sur votre compte personnel Île-de-France Mobilités en vous connectant sur « jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr » dans la rubrique « Mes contrats ».

- Que votre trajet respecte la zone de 30 km en Île-de-France.

Si le problème persiste, prenez contact avec le service client de l’opérateur de covoiturage via leur application.