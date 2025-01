Comment retrouver mes contrats Navigo dans mon espace personnel Île-de-France Mobilités ?

Si vous ne voyez pas vos données client Navigo (informations relatives à votre passe Navigo, vos forfaits et/ou contrats) dans votre espace personnel dans la rubrique "Mon Navigo", vous avez la possibilité de les retrouver et de les associer à votre compte Île-de-France Mobilités Connect :

1. Munissez-vous de votre passe Navigo si vous en avez un à votre nom, ou de vos données de contrat.

2. Rendez-vous sur le site Île-de-France Mobilités, rubrique « Mon compte ». Utilisez vosidentifiants de connexion Île-de-France Mobilités Connect pour accéder à votre espace personnel.

3. Depuis la page d'accueil de votre espace, cliquez sur « Gérer mes informations ». Là, vérifiez que le nom, le prénom et la date de naissance enregistrés dans votre compte Île-de-France Mobilités Connect (anciennement Navigo Connect) sont bien identiques aux informations de votre contrat ou de votre passe Navigo. S’il existe des différences, procédez aux modifications : soit directement dans l’espace de gestion de votre compte Île-de-France Mobilités Connect, soit en contactant l’Agence Navigo via le formulaire de contact.

Attention : vous devez vous déconnecter et vous reconnecter pour que les modifications soient prises en compte dans votre espace personnel.

4. Une fois ces vérifications et modifications effectuées, toujours depuis votre espace, cliquez cette fois la pop-up « Vous avez un abonnement Navigo » ou depuis l'onglet Mon Navigo, et suivez le guide !

Il pourra vous être demandé de saisir votre numéro de client, qui est visible sur votre passe Navigo. Attention, si vous êtes le payeur d’un contrat Imagine R pour un de vos enfants, le numéro de client à entrer correspond à votre numéro de référence client personnel (affiché sur le contrat), et non au numéro de client de votre enfant (visible sur son passe).

Mes données clients Navigo sont associées à un autre compte Île-de-France Mobilités Connect

Si vous possédiez déjà un compte d'accès à votre espace personnel Mon Navigo avant l'arrivée d'Île-de-France Mobilités Connect, vous pouvez essayer de vous connecter en entrant les identifiants de votre ancien compte d’accès à votre espace personnel : un compte Île-de-France Mobilités Connect vous a peut-être été créé avec vos anciens identifiants. En savoir plus

Je ne retrouve toujours pas mes données clients Navigo

Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à vos données client Navigo, nous vous invitons à contacter l'Agence Navigo via le formulaire de contact de votre espace personnel Mon Navigo, ou au 09 69 39 22 22 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 20h.

Je n'arrive pas à associer mes abonnements via Île-de-France Mobilités Connect