Pour les forfaits Navigo Annuel, Sénior, Navigo imagine R en prélèvement mensuels, l’adresse du domicile est dans la base client (collectée à la souscription du forfait ou mise à jour par le client) ; de même, pour les forfaits Navigo Mois, Solidarité Transport sur passe Navigo personnalisé et Navigo Annuel payé au comptant, l’adresse du domicile est dans la base client (collectée à la fabrication du passe ou mise à jour par le client), il n’y a donc pas besoin de justificatif de domicile.

Néanmoins, si votre adresse de domicile actuelle est différente de celle de la période impactée, vous devrez fournir une pièce justificative de l’adresse de domicile

Si vous êtes éligible à une opération de remboursement au titre de votre lieu de travail, vous devez fournir un justificatif lieu de travail/d’étude à fournir si vous ne résidez pas dans la zone de dédommagement.

Justificatifs de domicile, pièces acceptées :

facture de téléphone - y compris de téléphone mobile

facture d'électricité ou de gaz

quittance de loyer - d'un organisme social ou d'une agence immobilière, ou titre de propriété

facture d'eau

avis d'imposition ou certificat de non-imposition

justificatif de taxe d'habitation

attestation ou facture d'assurance du logement

Pour les personnes hébergées chez un tiers : un justificatif de domicile sera demandé avec une attestation d’hébergement.

Justificatifs du lieu de travail ou d'études, pièces acceptées :