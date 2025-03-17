Une fois votre demande déposée, vous recevrez un courriel de confirmation si elle est validée. Un deuxième courriel vous sera envoyé lorsque le virement aura été effectué.

Le remboursement peut mettre 3 à 4 jours avant d’apparaître sur votre compte bancaire, avec comme émetteur « Comutitres S.A.S ».

Pour consulter l’historique de vos demandes de remboursement et suivre leur statut, rendez-vous sur la page de suivi de vos demandes de remboursement.