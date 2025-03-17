Quand et comment vais-je être remboursé(e) ?
Le remboursement est effectué au maximum trois semaines après la validation de votre demande par Île-de-France Mobilités. Ce délai peut être plus long si des justificatifs doivent être vérifiés.
Comment vais-je recevoir mon remboursement ?
Les remboursements sont effectués uniquement par virement bancaire, quel que soit le mode de paiement utilisé pour l’achat de vos forfaits Navigo.
- Si vos coordonnées bancaires sont enregistrées dans votre espace personnel pour des prélèvements automatiques, le virement sera effectué sur ce compte. Si vous êtes le payeur des forfaits, vous pourrez modifier ces informations lors de votre demande. Dans le cas contraire, le remboursement sera versé sur le compte du payeur au moment de la demande.
- Si vous avez payé vos forfaits par carte bancaire ou en espèces, vous pourrez renseigner vos coordonnées bancaires lors de votre demande de remboursement.
Comment savoir si j’ai été remboursé(e) ?
Une fois votre demande déposée, vous recevrez un courriel de confirmation si elle est validée. Un deuxième courriel vous sera envoyé lorsque le virement aura été effectué.
Le remboursement peut mettre 3 à 4 jours avant d’apparaître sur votre compte bancaire, avec comme émetteur « Comutitres S.A.S ».
Pour consulter l’historique de vos demandes de remboursement et suivre leur statut, rendez-vous sur la page de suivi de vos demandes de remboursement.