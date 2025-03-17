Le montant du remboursement dépend du nombre de mensualités de forfait Navigo détenues pendant les mois où la ponctualité de l’axe était inférieure à 80 %, ainsi que du type de forfait et des zones tarifaires couvertes.

De manière générale, si vous êtes éligible, le montant auquel vous avez droit est calculé sur la base du dernier forfait détenu durant la période concernée.

En raison des nombreux cas de figure possibles, le montant exact ne peut pas être affiché à l’avance. Vous devez commencer une demande en ligne : le montant correspondant à votre situation s’affichera automatiquement en fin de parcours.

La liste des montants pouvant être remboursés est disponible dans la section « Montants Remboursés » de la page détaillée de chaque opération. Retrouvez ces informations sur l’Espace dédommagement des clients Navigo.

La campagne de remboursement porte sur la ponctualité de l’année 2024, et les montants remboursés sont calculés sur la base des tarifs des forfaits en vigueur au 31 décembre 2024.