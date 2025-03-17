Sur la plateforme de remboursement, dans quel cas dois-je sélectionner l'option « Forfait sur smartphone » ?
Lorsque vous faites une demande de remboursement sur la plateforme https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, à l’étape « Pour quel compte voulez-vous demander un remboursement ? », sélectionner l’option « Forfait sur smartphone » si vous êtes dans l'une des deux situations suivantes :
Lorsque vous effectuez une demande de remboursement sur la plateforme https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, à l’étape « Pour quel compte voulez-vous demander un remboursement ? », sélectionnez l’option « Forfait sur smartphone » uniquement si votre téléphone sert de support à votre forfait Navigo, c’est-à-dire si vous validez directement avec votre smartphone dans les transports en commun.
Le numéro à renseigner se trouve dans votre application Île-de-France Mobilités, dans la rubrique « Nous contacter », accessible depuis le menu en bas à droite.
Cas particuliers :
- Si votre smartphone vous sert à recharger un passe Navigo personnalisé : sélectionnez « Forfait sur Passe Navigo personnalisé » et choisissez le nom de la personne concernée par la demande de remboursement.
- Si votre smartphone vous sert à recharger un passe Navigo Découverte : sélectionnez « Forfait sur Passe Découverte » et saisissez le numéro inscrit à côté de la puce électronique, sans la lettre (voir l’encadré rouge dans l’image ci-dessous).