Lorsque vous effectuez une demande de remboursement sur la plateforme https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, à l’étape « Pour quel compte voulez-vous demander un remboursement ? », sélectionnez l’option « Forfait sur smartphone » uniquement si votre téléphone sert de support à votre forfait Navigo, c’est-à-dire si vous validez directement avec votre smartphone dans les transports en commun.

Le numéro à renseigner se trouve dans votre application Île-de-France Mobilités, dans la rubrique « Nous contacter », accessible depuis le menu en bas à droite.