Lorsque vous faites une demande de remboursement sur la plateforme https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, à l’étape « Pour quel compte voulez-vous demander un remboursement ? », sélectionnez l'option "Forfait sur Passe Découverte" si vous avez rechargé votre passe Navigo Découverte :

dans un point de vente ou sur un automate RATP ou Transilien SNCF,

chez les commerçants agréés,

ou sur certains distributeurs automatiques bancaires.

Si vous utilisez votre smartphone (Android ou iPhone) pour recharger votre passe Navigo Découverte via l'application Ile-de-France Mobilités, Bonjour RATP ou SNCF Connect, sélectionnez l'option "Forfait sur Smartphone".

Quel que soit le cas, une fois que vous avez sélectionné l'option qui correspond à votre situation, il vous faudra saisir le numéro inscrit à côté de la puce électronique, sans les espaces et sans la lettre (numéro encadré en rouge dans l'image ci-dessous).