Que faire si je ne trouve pas mon numéro de passe Navigo Découverte ou si j'ai eu un refus de remboursement avec mon passe Navigo Découverte ?
Lorsque vous faites une demande de remboursement sur la plateforme https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, à l’étape « Pour quel compte voulez-vous demander un remboursement ? », sélectionnez l'option "Forfait sur Passe Découverte" si vous avez rechargé votre passe Navigo Découverte :
- dans un point de vente ou sur un automate RATP ou Transilien SNCF,
- chez les commerçants agréés,
- ou sur certains distributeurs automatiques bancaires.
Si vous utilisez votre smartphone (Android ou iPhone) pour recharger votre passe Navigo Découverte via l'application Ile-de-France Mobilités, Bonjour RATP ou SNCF Connect, sélectionnez l'option "Forfait sur Smartphone".
Quel que soit le cas, une fois que vous avez sélectionné l'option qui correspond à votre situation, il vous faudra saisir le numéro inscrit à côté de la puce électronique, sans les espaces et sans la lettre (numéro encadré en rouge dans l'image ci-dessous).
Si vous rencontrez des problèmes lors de cette procédure, nous vous invitons à aller jusqu'au bout du parcours et à effectuer ensuite une réclamation en fournissant tous les détails nécessaires. Vous pouvez également contacter le 09 70 82 82 83 du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le samedi de 9h00 à 20h00.