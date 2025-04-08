Certains établissements de paiement ou banques en ligne, comme Wise, Trade Republic ou Treezor, peuvent refuser les virements émis par Comutitres S.A.S. pour le compte d’Île-de-France Mobilités, dans le cadre des campagnes de remboursement.

Les motifs de rejet les plus fréquents sont :

le compte du bénéficiaire n’est pas configuré pour recevoir des virements externes,

ou une suspicion de fraude détectée par l’établissement bancaire.

Que faire dans ce cas ?

Si vous utilisez un RIB provenant de ce type de banque en ligne, nous vous recommandons :

de vérifier auprès de votre établissement que votre compte est bien configuré pour recevoir des virements,

ou de renseigner un autre RIB, émis par une banque traditionnelle ou un compte courant pleinement compatible, lors de votre demande de remboursement.

Sans modification de vos coordonnées bancaires, le virement risque d’être rejeté à nouveau.