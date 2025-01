À quels services partenaires puis-je accéder avec mon compte Île-de-France Mobilités Connect ?

Transports en commun

En plus de l’application et du site Île-de-France Mobilités, votre compte Navigo Connect vous permet d’accéder à l’achat de tickets et forfaits (Navigo Mois et Semaine) sur les applications Bonjour RATP et SNCF Connect.

Covoiturage

Vous pouvez aussi utiliser votre compte Navigo Connect afin d’accéder aux services de covoiturage partenaires (Karos, Klaxit, BlaBlaCar Daily).

Et bientôt

Prochainement, votre compte Navigo Connect pourra également être utilisé chez d’autres partenaires de mobilité (vélo, autopartage …).