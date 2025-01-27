Procédure en ligne

Vous pouvez effectuer la demande de désactivation de votre compte Île-de-France Mobilités Connect directement en ligne, en suivant les étapes suivantes :

Connectez-vous sur le compte Île-de-France Mobilités Connect que vous souhaitez désactiver. Dans la rubrique « Mon espace », sélectionnez « Gérer mes informations » Cliquez sur le lien « Désactiver mon compte Île-de-France Mobilités Connect » Cliquez sur le bouton « Confirmer la désactivation » afin que la demande soit envoyée.

A la réception de cette demande, vous recevrez un e-mail de confirmation en indiquant la bonne réception de votre demande de désactivation de votre compte Île-de-France Mobilités Connect. La demande sera prise en compte par le centre de Relation Clients Île-de-France Mobilités. Il est inutile de procéder plusieurs fois à la demande.

Délai de traitement de la demande

La désactivation se fait en différé dans un délai de moins de 30 jours. Si la demande aboutit positivement, aucune communication supplémentaire ne sera envoyée, l'accès aux services associés sera suspendu, bien que les données personnelles puissent être conservées selon les obligations légales et pour permettre une réactivation future.

Historique d'achats et d'abonnements

Cette désactivation ne supprime pas l’historique de vos achats et/ou de vos abonnements. Toutefois, si vous souhaitez consulter vos historiques, vous pouvez contacter le centre de Relation Clients Île-de-France Mobilités pour en faire la demande.