Dans le cadre de l’évolution de votre compte Île-de-France Mobilités Connect, certaines données, jusqu’ici facultatives, deviennent désormais obligatoires, tout comme vos consentements à recevoir les communications institutionnelles et les communications commerciales. La fourniture de ces informations est essentielle pour garantir le bon fonctionnement de votre compte et l’accès à l’ensemble des services proposés par Île-de-France Mobilités.