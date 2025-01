Pourquoi créer un compte Île-de-France Mobilités Connect ?

Sur les applications de transports en commun (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP, et SNCF Connect) votre compte Île-de-France Mobilités Connect vous permet de suivre et gérer vos achats de tickets, forfaits Jour et Navigo Mois ou Semaine. Ce compte est indispensable pour acheter un Navigo Mois ou Semaine dématérialisé sur votre mobile.

La création d'un compte sur Île-de-France Mobilités Connect vous apporte de nombreux avantages et facilite vos démarches :

- Enregistrement de votre moyen de paiement,

- Envoi de justificatifs d'achats nominatifs,

- Parcours d'achat simplifié avec adresse e-mail préremplie,

- Consultation de vos derniers achats,

- Accès au service client si nécessaire.

La création d'un compte sur Île-de-France Mobilités Connect requiert seulement les informations suivantes : adresse e-mail, mot de passe, nom et prénom.

Si vous souhaitez acheter un forfait Navigo Mois ou Navigo Semaine à charger dans votre téléphone, il faudra également renseigner votre date de naissance et votre photo. En effet, en cas de contrôle sur ces forfaits, l'agent peut vous demander de présenter ces informations.