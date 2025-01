Comment installer le service d'achat et chargement de titres dans un téléphone Android ?

Une étape d’installation est nécessaire pour pouvoir charger de manière sécurisée des titres de transport dans votre téléphone Android. Cette étape nécessite un accès réseau télécom ou WIFI.

Chargez la version la plus récente de l'application sur Google Play, activez le NFC et sélectionnez Achat (ou Titres) > Sur mon téléphone. L'application mobile vous renseigne sur la compatibilité de votre équipement et vous guide dans les étapes:

- Vérification de compatibilité du téléphone,

- Installation d’une application complémentaire si demandée : Ticket sans contact ou Mes Tickets Navigo,

- Finalisation de l’installation qui prépare votre téléphone. Cette dernière étape peut prendre jusqu’à 2 minutes.

Rappel : il ne faut pas fermer l’application pendant l’étape d’installation (particulièrement lors de l’étape de finalisation).

Après avoir ainsi installé le service :