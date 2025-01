Comment valider avec mon téléphone Android ou ma Samsung Galaxy Watch ?

Si vous disposez d'un titre valide dans votre téléphone ou votre Samsung Galaxy Watch, vous pouvez voyager sur tout le réseau de transports d'Île-de-France (dans la limite des dates et zones sélectionnées à l'achat).

Pour valider votre titre assurez-vous d'avoir :

le NFC activé ;

Un titre valide (date et zone) pour le trajet que vous souhaitez effectuer ;

Sur téléphone, il faut avoir l’écran allumé voire déverrouillé (pas besoin que l’application soit ouverte).

(pas besoin que l’application soit ouverte). Présentez alors le dosde votre téléphone ou votre montre connectée sur la cible de lecture sans contact du valideur. En effet c’est généralement au dos de votre téléphone que se trouve l’antenne NFC permettant de communiquer sans contact avec le valideur.

L'étui de protection de votre téléphone peut parfois interférer lors de la validation. Si c’est le cas, il est possible que vous deviez sortir votre téléphone de son étui avant de valider.

Si vos titres sont stockés dans l’application complémentaire Mes Tickets Navigo et que votre téléphone est resté plusieurs jours sans connexion internet, la validation peut échouer. Dans ce cas, lancez votre application de transport et consultez vos titres : l’application vous alertera si une reconnexion au service est requise et vous permettra de la réaliser.

Rassurez-vous, vous apprendrez rapidement le geste qui fonctionne le mieux pour votre modèle de téléphone ou avec votre montre.