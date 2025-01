Dans quels iPhone et Apple Watch est-il possible de charger des titres ?

Pour charger des titres de transport dans votre iPhone, il vous faut un iPhone XS ou XR et au-delà ou bien un iPhone SE 2ème génération et au-delà et avoir installé la dernière version d’iOS, à partir d'iOS 17.5.

Pour charger des titres de transport dans votre Apple Watch, il vous faut une Apple Watch Série 6 et au-delà ou une Apple Watch SE 2ème génération et au-delà, appairée à un iPhone compatible et avoir installé la dernière version de WatchOS à partir de WatchOS 10.5.

Vous devez également avoir un compte iCloud.

Une étape d’installation est nécessaire pour créer une carte Navigo dématérialisée dans votre iPhone ou votre Apple Watch (voir question "Découvrir le service achat et de chargement de titres dans un iPhone ou une Apple Watch" et "Comment créer un carte Navigo dans une iPhone ou une Apple Watch depuis l'app Cartes ?".

Dans le cas où votre iPhone ne serait pas compatible pour charger des titres dans le téléphone, vous pouvez probablement l’utiliser pour consulter et recharger votre passe Navigo.