Il n'est pas possible de transférer les titres de mon passe Navigo vers mon téléphone ou vers ma montre connectée et réciproquement.

A ce jour, il n’est pas possible de transférer sur votre téléphone ou votre montre connectée les titres dont vous disposez déjà sur votre passe Navigo (carte à puce sans contact) et réciproquement.

Nous vous conseillons d’aller jusqu’au terme de votre forfait et solde de vos titres sur votre support actuel avant d’en changer.

Il n’est pas possible non plus de transférer les titres de votre téléphone Android vers votre montre connectée et réciproquement.