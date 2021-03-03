Vous avez la possibilité d’ajouter à un forfait Navigo Annuel (hors toutes zones), Mois ou Semaine 2-3, 3-4 et 4-5, Améthyste 1-2, 2-5, 3-5 ou 4-5 ou Solidarité Mois ou Semaine 2-3, 3-4 et 4-5 déjà chargé sur un passe Navigo, un forfait Navigo Jour valable sur des zones complémentaires.



Cette action est réalisable :

dans un point de vente ou sur un automate RATP ou Transilien SNCF

en agence commerciale des transporteurs, dans certains comptoirs RATP ou en Guichet Services Navigo SNCF

via le service de rechargement sur téléphone. Pour plus de détails, rendez-vous sur la FAQ du Service d'achat de titres de transport sur téléphone, disponible ici