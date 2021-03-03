Comment ajouter un forfait Navigo Jour à un autre forfait ?

Mis à jour le 03 mars 2021

Vous avez la possibilité d’ajouter à un forfait Navigo Annuel (hors toutes zones), Mois ou Semaine 2-3, 3-4 et 4-5, Améthyste 1-2, 2-5, 3-5 ou 4-5 ou Solidarité Mois ou Semaine 2-3, 3-4 et 4-5 déjà chargé sur un passe Navigo, un forfait Navigo Jour valable sur des zones complémentaires.

Cette action est réalisable :