FAQ :
Navigo jour
- Qu’est-ce que le forfait Navigo Jour ? Quels sont les tarifs ?
- Comment charger mon forfait Navigo Jour ?
- Sur quel support puis-je charger mon forfait Navigo Jour ?
- Comment changer les zones de mon forfait Navigo Jour ?
- Comment ajouter un forfait Navigo Jour à un autre forfait ?
- Ai-je droit au dézonage sur mon forfait Navigo Jour ?
- Que faire si je perds le passe sur lequel j’ai chargé un forfait Navigo Jour ?
- Qu’est-ce que le passe Navigo Découverte ?
- Que faire si mon passe Navigo Découverte ne fonctionne plus ?