Vous avez la possibilité de changer de zone à condition que le nouveau forfait comprenne l’ensemble des zones achetées dans le forfait original. Vous devrez payer la différence de prix entre les deux forfaits.



Cette action est réalisable :

dans un point de vente ou sur un automate RATP ou Transilien SNCF

en agence commerciale des transporteurs, dans certains comptoirs RATP ou Guichet Services Navigo SNCF

Le changement de zones est possible dès l'achat et jusqu’à la fin de validité du forfait sur le passe Navigo.

En revanche, la modification des zones d’un forfait Navigo Jour n’est pas possible depuis les applications mobiles et ne peut être traitée que dans le cadre d’un remboursement du forfait existant et achat d'un nouveau forfait.

Pour plus de détails, rendez-vous sur la FAQ du Service d'achat de titres de transport sur téléphone, disponible ici